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Kadın Yaşam, Destek ve Dayanışma Merkezi Tanıtım Günleri başladı

MERSİN HABERLERİ  | 20.09.2020 13:25 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesi tarafından kadınların toplumsal yaşam içerisinde ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimini desteklemek için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Kadın Yaşam, Destek ve Dayanışma Merkezinin tanıtım günleri başladı.Tanıtım günleri kapsamında Fahrettinpaşa, Şahin, Duatepe ve Girne mahallelerinde ikamet eden kadınlar, Kavaklı Mahallesi’nde bulunan Kadın Yaşam, Destek ve Dayanışma Merkezinde misafir edildi.

Tarsus Belediyesi tarafından kadınların toplumsal yaşam içerisinde ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimini desteklemek için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Kadın Yaşam, Destek ve Dayanışma Merkezinin tanıtım günleri başladı.
Tanıtım günleri kapsamında Fahrettinpaşa, Şahin, Duatepe ve Girne mahallelerinde ikamet eden kadınlar, Kavaklı Mahallesi’nde bulunan Kadın Yaşam, Destek ve Dayanışma Merkezinde misafir edildi. Kadınlara, sunulacak hizmetler, yapılacak faaliyetler ve atölyeler, dijital okuryazarlık, dijital pazarlama eğitimleri, toplumsal cinsiyet atölyesi ve spor aktiviteleri hakkında bilgiler verildikten sonra dans içerikli spor olan zumba yapıldı.
Kadın Yaşam, Destek ve Dayanışma Merkezinin açılmasıyla ilgili memnuniyetlerini dile getiren kadınlar, toplumsal yaşam içerisinde kadının, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişimini her daim projeleriyle destekleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a teşekkürlerini ilettiler.
Ayrıca yetkililer tarafından her hafta yeni mahallelerin katılımları sağlanarak etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

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