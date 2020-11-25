Kadına şiddete dikkati çekmek için morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yaptılar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yüzlerine morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yaptı.

Kayapınar Belediyesince 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar çeşitli pankartlar hazırladı, yüzlerine morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yaptı.

Bando ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte konuşan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilinci artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Bu kapsamda cadde ve sokaklara pankartlar astıklarını, maketler koyduklarını ve bando ekibiyle gösteriler sunduklarını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Bugün bu alışveriş merkezinde canlı insan sergisi düzenledik. Gönüllü olarak belediyeden arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz, kadınlara yönelik şiddeti yüzlerinde resmetti. Sergimizin adına 'Çığlık' dedik. Kadınların, eşlerimizin, kızlarımızın ve kız kardeşlerimizin çığlığı bu. İnsan olan herkes bu sese kulak versin. Bir daha bu sorunlar yaşanmasın. Bundan sonraki dönemlerde bunların tamamen ortadan kalkmasını temenni ediyorum. Bu konuda toplumsal bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl bu sorunun ortadan kalkmasını diliyorum."

Etkinliğe katılan Nazlı Aras, sadece kadına yönelik değil, her türlü şiddete karşı olduklarını aktararak, "Kadınlar şiddetle değil, sevgiyle yaşam bulur. Artık öldüren sevgi istemiyoruz." dedi.

Elif Erdeve ise insanların sevgiyle yaşam bulacağını bütün insanlığa göstermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

