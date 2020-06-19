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Kadına yönelik şiddete karşı toplandılar

SİVAS HABERLERİ  | 19.06.2020 13:00 | Son Güncelleme

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı yapıldı.

Kadına yönelik şiddete karşı toplandılar

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı yapıldı. Yıldızeli Kaymakamı Furkan Atalık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Güneykaya Belde Belediye Başkanı Hasan Erçoban ile ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda konuşan Kaymakam Atalık, “Kadına yönelik şiddet kavramı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kadının bedensel bütünlüğüne sırf kadın olduğu için yapılan her türlü fiziksel, cinsel veya psikolojik müdahaleler sonucunda kadının zarar görmesi ve toplum içinde ya da özel hayatında kadına baskı uygulanılarak özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanması şeklinde tanımlanmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınların yüz yüze kaldığı önemli sorunlardan bir tanesi şiddettir. Uygulanan şiddetin türü ne olursa olsun bu şiddetin önlenmesi adına Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelerle sorumluluk devlete verilmiş olsa da kadınların maruz kaldığı şiddet oranlarında yıllar içinde bir azalma meydana gelmemiştir. Türk aile yapısında geleneksel cinsiyete dayalı ayırımcılık özellikle kız çocuklarının ve kadınların toplumsal hayata etkin katılamamalarına ve bunun bir sonucu olarak da birçok açıdan mağduriyet yaşamalarına yol açmaktadır. Dinimiz ve insan haklarına göre yapılması gereken tüm müdahaleler kişilerin haklarına riayet ve saygı çerçevesinde yapılmalıdır. Tüm ilgili kurumlarımız bu konuda daha da duyarlı olmalıdır” dedi.

Kadına yönelik şiddete karşı toplandılar

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Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Sultan Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
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