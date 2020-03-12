YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. “Kadının Dinimizdeki Yeri” anlatıldı

“Kadının Dinimizdeki Yeri” anlatıldı

MALATYA HABERLERİ  | 12.03.2020 16:19 | Son Güncelleme

Yeşilyurt Müftülüğü Vaizi ve İl Aile Din Rehberlik Koordinatörü Betül Doğan, “Hz.

“Kadının Dinimizdeki Yeri” anlatıldı

Yeşilyurt Müftülüğü Vaizi ve İl Aile Din Rehberlik Koordinatörü Betül Doğan, “Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamber oluşundan sonra kadın çok farklı bir boyut kazandı” dedi.
Malatya İnönü Üniversitesi Diyanet Gençlik Merkezi tarafından “Kadının Dinimizdeki Yeri” konul konferans düzenlendi. Konferansa, Yeşilyurt Müftülüğü Vaizi ve İl Aile Din Rehberlik Koordinatörü Betül Doğan, Diyanet Gençlik Merkezi personelleri ile öğrenciler katıldı.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Betül Doğan, kadının toplumlardaki konumu ve değeri hakkında bilgi vererek, “İlk çağlardan beri kadının insan olduğu bile tartışıla gelmiş bir konuyken, İslamiyete kadar, Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamber oluşundan sonra kadın çok farklı bir boyut kazandı. Kadın Peygamberimiz zamanında varlık aleminde bambaşka bir yerde konumlandı” dedi.
Ailede kadının temel ihtiyacının merhamet ve adalet olduğunu dile getiren Doğan, “Aile içerisinde huzur istiyorsak o aile içerisinde huzur ve muhabbetin tesis edilmesi lazım. Kadın aile içerisinde merhamet ve adalet ister fakat bu ikisi yoksa aile içerisinde ciddi sıkıntılar vardır. Yani şefkatten yoksun evlilik hayatı ne yazık ki devam etmiyor ya da edemiyor” ifadelerini kullandı.

“Kadının Dinimizdeki Yeri” anlatıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

Çankırı Belediyesinde mesaiye İstiklal Marşı okunarak başlandı

Çankırı Belediyesinde mesaiye İstiklal Marşı okunarak başlandı

Milletvekili Kasap uyardı

Milletvekili Kasap uyardı

Afşin’de "Bilgi Evi" açıldı

Afşin’de "Bilgi Evi" açıldı

Malatya Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:35
Öğle
12:41
İkindi
16:01
Akşam
18:38
Yatsı
19:53

Malatya Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Ceren Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Nurettin Tay Eczanesi
Merkez
Yeni Somuncubaba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

MHP’den Başkan Güder’e ziyaret

MHP’den Başkan Güder’e ziyaret

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.