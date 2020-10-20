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Kadınların el emekleri kazanca dönüşecek

KIRIKKALE HABERLERİ  | 20.10.2020 15:30 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi himayesinde kurulacak ‘el emeği pazar’ında aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar, ürünlerini Şehir Parkında kurulacak stantlarda satma imkanı bulacaklar.Kırıkkale Belediyesince aile bütçelerine katkı sağlamak ve boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen kadınlara yönelik düzenlenen ‘el emeği pazarı’ hayata geçiyor.

Kırıkkale Belediyesi himayesinde kurulacak ‘el emeği pazar’ında aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar, ürünlerini Şehir Parkında kurulacak stantlarda satma imkanı bulacaklar.
Kırıkkale Belediyesince aile bütçelerine katkı sağlamak ve boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen kadınlara yönelik düzenlenen ‘el emeği pazarı’ hayata geçiyor. Pazarda kadınlar, el işi örgüleri, çocuk elbiseleri, takı, süs eşyaları, iğne oyası, dantel gibi el ürünleri ile yine yöresel yiyecekleri, kışlık kurutmalık gibi ürünlerinin satışını yaparak aile bütçelerine katkı sağlayabilecek.

“Kadınlarımızın elinin değdiği her şey kabul”
Kadınların el emeği ürünlerinin her zaman talep gördüğünü belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı “El emeği pazarında kadınlarımızın elinin değdiği her şeyi kabul ediyoruz. Şehir parkımızın satış alanına kurulacak olan stantlarda kadınlarımız evlerinde ürettikleri ürünleri getirerek burada satma imkanı bulacaklar. Hem kendileri hem de aile ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar” ifadesini kullandı.

“Kadınlarımızın güçlü olmasını hedefliyoruz”
Kadınlara her zaman destek olmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Saygılı, Cuma günleri kurulacak pazarda kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha güçlü olmalarını hedeflediklerini kaydetti. Saygılı, “Kırıkkaleli hanım kardeşlerimiz gerek aile bütçelerine yardımcı olmalarını gerekse kendi aralarındaki iletişime geçmelerini sağlamış olacağız. Kadın üretici pazarımızın tüm kadınlarımıza ve Kırıkkalemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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