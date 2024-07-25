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  4. Kadir Doğulu'nun görüntüleri uzun süre konuşulmuştu! 'İlk görüşte aşk mıydı?' diye soruldu! Neslihan Atagül'ün verdiği yanıt şaşırttı

Kadir Doğulu'nun görüntüleri uzun süre konuşulmuştu! 'İlk görüşte aşk mıydı?' diye soruldu! Neslihan Atagül'ün verdiği yanıt şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.07.2024 14:44
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'Sefirin Kızı', 'Kara Sevda' ve 'Yaprak Dökümü' gibi yapımlarda yer alan Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu ile evliliğinde sekiz yılı geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl Kadir Doğulu'nun gittiği bir eğlence mekanında kadınlarla samimi görüntüleri ortaya çıkmış ve ihanet iddiaları gündeme gelmişti. Ancak ünlü çift her seferinde aralarında bir sorun olmadığını dile getirdi. Neslihan Atagül şimdi de katıldığı bir programdaki açıklamalarıyla gündem oldu.

MYNET-Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 2016 yılında görkemli bir düğünle nikâh masasına oturmuştu. Her fırsatta birbirine olan aşklarını dile getiren ikili, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmeyi başardı.

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Son zamanlarda 'boşanma' ve 'ihanet' iddialarıyla gündeme gelen çift, evliliklerinde 8. yıllarını devirdi. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde evlilik yıl dönümü kutlaması yapmıştı.

VERDİĞİ YANITLA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Neslihan Atagül, şimdi de dünyada en çok izlenen YouTube programlarından biri olan ABTalks’a konuk oldu. Anas Bukhash’ın sunuculuğunu üstlendiği programa samimi açıklamalarda bulunan Atagül özel hayat sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

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'BEN ZAMANLA AŞIK OLDUM'

Ünlü sunucu Neslihan Atagül'e 'eşin Kadir Doğulu'ya ilk görüşte mi aşık oldun?' diye sordu. Atagül ise 'onun hissettiği bana evet ilk görüşte aşk ama ben zamanla Kadir'e aşık oldum' diyerek yanıt verdi.

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Bu yanıt üzerine ünlü sunucu "İlk görüşte aşka inanır mısınız?" diye bir soru daha yöneltti ve Atagül "olabilir tabii ki neden olmasın" şeklinde cevap verdi. Programdaki bu anlar ise kısa sürede gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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