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Kadooğlu Holding’in Fortune 500 gururu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.07.2020 11:53 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 sıralamasında Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Petrolcülük Taş.

Kadooğlu Holding’in Fortune 500 gururu

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 sıralamasında Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. ve İhr. A.Ş. 129.sırada yer aldı.
Fortune Dergisi tarafından, firmaların ciroları baz alınarak sıralandığı Türkiye’nin en büyük 500 şirket araştırması 2019 verilerine göre Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Petrol 129.sırada yer aldı. Fortune 500’ü değerlendiren Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu “Türkiye bütün dünya gibi zorlu bir süreçten geçiyor, bizler de üretim ve istihdamda sürdürülebilir bir politika izleyerek bu sürecin en az kayıpla kapanması için ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyoruz” dedi. Sektörünün lideri olma yolunda önemli adımlar atan Kadooğlu Petrolcülük Taş. San. İth. ve İhr. A.Ş. pandemi sürecinde de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Sürdürülebilir üretimin ve istihdamın için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu Fortune 500’de holding bünyesinde faaliyet gösteren bir firmalarının yer almasının kendileri için önemli olduğunu ifade ederek “Petrol ve yağ alanında Türkiye’de iç piyasa pazar payımızın artırılması yönünde ciddi çalışmalarımız sürüyor. Yeni yapılanmamızın olumlu dönüşlerini alıyoruz. Yurt içi bayi ağımızı geliştirdik. Modern teknolojiye yönelik yatırımlarımız devam ediyor. Ülke kalkınmasına kendi sektörlerimizde katkı sağlamak, yüksek teknolojiye dayalı üretimin arttırılması, beraberinde istihdamın da geliştirilmesi için çalışıyoruz. Pandemi sürecinde de üzerimize düşenleri gerçekleştirdik, bundan sonraki süreçte de sürdürülebilir istihdam ve üretim için elimizden genleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kadooğlu Holding’in Fortune 500 gururu

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