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KAEÜ’sinde yüksek lisans ve doktora program sayısı yükseltildi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 08.08.2020 13:37 | Son Güncelleme

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof.

KAEÜ’sinde yüksek lisans ve doktora program sayısı yükseltildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yüksek lisans ve doktora program sayısının yükseltildiğini söyledi.
KAEÜ Rektörü Rektörü Vatan Karakaya, yaptığı açıklamada, KAEÜ’nün güçlü, dinamik ve yaptığı başarılı çalışmalar ile model olma hedefinde ilerlediğini, yeni açtığı doktora ve yüksek lisans programlarıyla yükseköğretime katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi.
Karakaya’nın açıklaması şu şekilde:
"2020-2021 eğitim öğretim döneminde Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yeni 3 doktora ile 7 Yüksek Lisans Programı açılarak, öğrenci alımına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından izin verildi. Üniversitenin yeni akademik uzmanları bilim dünyasına kazandıracağız. Sosyal Bilgiler Eğitimi, Moleküler Biyoloji ve Hastane Enfeksiyon Kontrolü Doktora Programlarımız onaylandı. Hareket ve Antrenman, Hemşirelik Esasları, Sporda Psikososyal, Biyosistem Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Tarım Ekonomisi alanlarında Tezli Yüksek Lisans ile Eğitim Yönetimi alanında Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımları YÖK tarafından kabul edildi. Yeni programlarla birlikte üniversitemizde yüksek lisans program sayısı 31’den 38’e, doktora program sayısı 10’dan 13’e yükseldi."

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