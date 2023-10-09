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"Kafes" operasyonunun İzmir ayağında yakalanan 20 şüpheli adliyede

09.10.2023 11:45 | Son Güncelleme:
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"Kafes" operasyonu kapsamında İzmir merkezli organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonun İzmir ayağı kapsamında 2 şüpheli daha yakalandı.

Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 29'a yükseldi.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen A.A'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes" operasyonu ile 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Operasyonun İzmir ayağı kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir'in yanı sıra Manisa, Konya ve Kayseri'deki adreslere baskınlar düzenlenmiş, 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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