Kağıthane Belediyesi taksicilerin ateşini ölçtü

İSTANBUL (AA) - Kağıthane Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksicilerin ateşini ölçtü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kağıthane Belediyesinde koronavirüsle mücadele kapsamında ek tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Önlemler kapsamında gün boyu yapılan çalışmalarda 26 taksi durağındaki taksiler dezenfekte edilirken, taksicilerin de ateş ölçümleri yapıldı. Taksiciler sosyal mesafe konusunda bilinçlendirildi.

Ayrıca tüm taksi duraklarına Kağıthane Belediyesi tarafından hijyen ve temizlik paketi dağıtıldı. Hijyen paketlerinin içerisinde sabun, kolonya, eldiven ve maske yer aldı.

Taksi şoförleri, ayrıca el hijyenin önemi ve vardiya sonrasında araçların dezenfekte edilip havalandırılması konusunda uyarıldı.

Kağıthane Belediyesinde görevli Acil Tıp Teknisyeni Abidin Arslan da taksicileri bilgilendirdi.



