Kâğıthane’de 150 tıbbi atık konteyneri konumlandırıldı

Kâğıthane Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadelede ek tedbirler alarak, sokağa atılan maske ve eldivenlerin oluşturabileceği tehlikelerin önüne geçilmesi için ilçenin farklı noktalarına 150 tıbbi atık konteyneri konumlandırdı.

Kâğıthane Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadelede ek tedbirler almaya devam ediyor. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in yakından takip ettiği çalışmalarda salgın tehdidini ortadan kaldırmak için tıbbi atık konteyneri uygulaması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ilçenin merkezi noktalarına tek kullanımlık maske ve eldivenlerin atılması için 150 tıbbi atık konteyneri konumlandırıldı.

