YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kağıthane'de kamyon sürücüsü araçlara çarpıp kaçtı

Kağıthane'de kamyon sürücüsü araçlara çarpıp kaçtı

AA AA
30.01.2024 07:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de kamyon sürücüsünün araçlara çarpıp kaçtığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yahya Kemal Mahallesi'nden Harmantepe Mahallesi'ne seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyon, sokakta park halindeki araçlara çarparak kaçtı.

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kazaya karışan araç sahiplerinden Selahattin Yılmaz, kaza nedeniyle gürültüyle uyandığını söyledi.

Komşusunun kendisini arayıp bir kamyonun aracına vurduğunu bildirmesi üzerine sokağa indiklerini belirten Yılmaz, "Cellat gibi hiç durmadan önüne gelen araca sağlı sollu vurarak gitmiş, kaçmış. Hatta bir bakkal komşumuz aracın plakasını almış, onun da tentesini sürterek geçmiş. Kendisi de arkadan bağırmasına rağmen aracı durduramamış. Bir sonraki binanın kirişine sürterek geçmiş, telefon kablolarına zarar vermiş. Bazı araçların aynalarını kırarak geçmiş." diye konuştu.

Yılmaz, kaza nedeniyle karakola gittiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mağduriyetimizi dile getirmemize rağmen sağlıklı çözüm bulamadık ama muhtemelen savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bildiğimiz 6 araç şu anda..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selçuk’ta Filiz Başkan yeniden adaySelçuk’ta Filiz Başkan yeniden aday
Ayvalık’ta engelli oyuncular minik yürekleri fethettiAyvalık’ta engelli oyuncular minik yürekleri fethetti
Çankırı'da kar yağışı etkisini sürdürüyorÇankırı'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane güvenlik kamerası kaza

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Ocak Salı

İmsak
06:43
Sabah
08:10
Öğle
13:22
İkindi
16:00
Akşam
18:24
Yatsı
19:46
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.