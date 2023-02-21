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Kağıthane'de seyir halindeki otomobilden yola düşen bir kişi hayatını kaybetti

21.02.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobilden düşen bir kişi, iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kağıthane TEM Otoyolu Sadabad 2 Viyadiğü'nde Ankara istikametinde seyir halindeki 33 ET 400 plakalı otomobilde yolcu tarafından oturan bir kişi yola düştü.

Zeminde savrulan bu kişi, aynı istikamette ilerleyen 34 EZT 300 ve 34 GGK 298 plakalı iki otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. İki otomobil de daha sonra birbirlerine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için otoyalda önlem aldı. Sağlık ekipleri yola düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin düştüğü otomobilin sürücüsü ile kazaya karışan diğer iki otomobil sürücüsünü ifadelerini almak için karakola götürdü.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Morgu Kurumu’na kaldırıldı.

Kimliği henüz tespit edilemeyen ölen kişinin otomobilden nasıl düştüğü, otomobilin sürücüsünün ifadesi ve olay yerindeki incelemeler sonucu belirlenecek.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda yoğunlaşan trafik ise, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.

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