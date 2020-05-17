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Kağıthane’de yaşlılara Ramazan Bayramı öncesi lokum hediyesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.05.2020 16:23 | Son Güncelleme

Kağıthane Belediyesi, Hasbahçe Parkı’na giden 65 yaş üzeri vatandaşlara hijyen seti ve lokum dağıttı.Yeni tip korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında risk grubunda bulunan 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti.

Kağıthane Belediyesi, Hasbahçe Parkı’na giden 65 yaş üzeri vatandaşlara hijyen seti ve lokum dağıttı.
Yeni tip korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında risk grubunda bulunan 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti. Yaklaşık 2 aylık sürenin ardından alınan kararla geçen hafta itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların hafta
sonu bir gün belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilmeye başlandı. Bu sebeple Kağıthane’de bulunan Hasbahçe Parkı belediye ekiplerince yaşlıların izinli olduğu günlerde açılarak onların kullanımına sunuldu. Bugün Kağıthane’de izinleri kullanmak ve güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar Hasbahçe Parkına akın etti. Kağıthane Belediyesi ekipleri de parkta dinlenen ve yürüyüş yapan 65 yaş üzeri vatandaşların yanına giderek yaklaşan Ramazan Bayramlarını kutlayıp kendilerine lokum ikram etti. Ekipler ayrıca, içerisinde maske, kolonya ve sabun bulunan hijyen paketlerini de parktaki vatandaşlara takdim etti.

“Allah hepsinden razı olsun, biz çok memnunuz”
Belediyenin verdiği hizmetten son derece memnun olduğunu söyleyen Şenel Metin, "Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’e teşekkür ederim. Bize maske, kolonya ve lokum getirdiler. Allah hepsinden razı olsun” dedi.
Eşi Şükran Metin ise, “Bu imkanları bize tanıdıkları için Allah hepsinden bir değil bin kere razı olsun. Hayırlısıyla bugünler de geçecek inşallah. Başkanımız biri buralarda yalnız bırakmadı, Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Bu zamana kadar oylarımızı zaten ona veriyorduk, bu saatten sonra da ona vermeye devam edeceğiz. Bizimle ilgileniyorlar, bahçeyi görüyorsunuz tertemiz. Yaşlılara izin verildiği için memnun olduk. Bugün geçen haftaya göre daha uzun bir süre izinliyiz, Allah kısmet ederse 18.00’e kadar burada kalacağız. Biz çok memnunuz, Allah da onlardan memnun olsun. Allah bugünlerimizi aratmasın” dedi.

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