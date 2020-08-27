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Kağıtsporlu atıcılar rekor kırarak şampiyon oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.08.2020 12:09 | Son Güncelleme

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı milli sporcuları pandemi sonrası yapılan ilk turnuvada rekor kırarak şampiyon oldu.Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle ara verilen spor müsabakaları kontrollü sosyal hayat ile temasa dayalı olmayan spor branşlarında tekrardan başladı.

Kağıtsporlu atıcılar rekor kırarak şampiyon oldu

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı milli sporcuları pandemi sonrası yapılan ilk turnuvada rekor kırarak şampiyon oldu.
Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle ara verilen spor müsabakaları kontrollü sosyal hayat ile temasa dayalı olmayan spor branşlarında tekrardan başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un şampiyon sporcuları, Eskişehir’de düzenlenen Atıcılık Skeet Zafer Kupası ilk turnuvadan rekor ile döndü. Büyük erkekler kategorisinde mücadele eden Kağıtspor’un milli sporcusu Mustafa Serhat Şahin final atışlarına 2. sıradan girdi. Final atışlarında 60 plakta 56 vuran başarılı atıcı, Türkiye rekorunu egale ederek turnuva şampiyonu olmayı başardı.
Genç erkekler kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’un bir diğer sporcusu Süha Güray ise başarılı atışlar gerçekleştirerek, 2019 yılında yıldızlar kategorisinde Türkiye rekortmeni olarak bu yıl gençlerde ilk kez mücadele etti. Genç sporcu, müsabakalarda finale 3. sırada girip 5. olarak turnuvayı tamamladı.

Kağıtsporlu atıcılar rekor kırarak şampiyon oldu

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