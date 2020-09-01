YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kağıtsporlu karateciler engel tanımadı

Kağıtsporlu karateciler engel tanımadı

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.09.2020 12:36 | Son Güncelleme

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı görme engelli milli sporcuları pandemi sonrası yapılan ilk turnuvada büyük başarı sağladı.Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgını sebebiyle ara verilen spor müsabakaları kontrollü sosyal hayat ile temasa dayalı olmayan spor branşlarında tekrardan başladı.

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı görme engelli milli sporcuları pandemi sonrası yapılan ilk turnuvada büyük başarı sağladı.
Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgını sebebiyle ara verilen spor müsabakaları kontrollü sosyal hayat ile temasa dayalı olmayan spor branşlarında tekrardan başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ’un şampiyon işitme engelli karatecileri katıldıkları ilk turnuvadan madalyalar ile döndü. Sakarya ilinde yapılan Türkiye İşitme Engelliler Karate(kata) Şampiyonası’nda Büyükşehir Kağıtspor Kulübü adına Ali Karadağ, Tuba Oruç ve Burak Mert Can katıldı. Karatenin kata dalında devam eden mücadelelerde Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan Ali Karadağ ümit erkekler kata Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.
Tuba Oruç Ümit kadınlar kata Türkiye 3.’cüsü, Burak Mert Can büyük erkekler kata Türkiye 2.’cisi olarak kürsüde yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Uşak'ta ilk kez ekilen "ekinezya"da hasat yapıldı
Uşak'ta ilk kez ekilen "ekinezya"da hasat yapıldı
Kayseri’ye ilk Amerikalı sporcu kafilesi geldi
Kayseri’ye ilk Amerikalı sporcu kafilesi geldi
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

Kocaeli Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:51
Sabah
06:20
Öğle
13:05
İkindi
16:45
Akşam
19:40
Yatsı
21:04

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Deniz Eczanesi
Karamursel
Kandıra Eczanesi
Kandira
Mavi Eczanesi
Derince
Şen Eczanesi
Cayirova
Çankaya Eczanesi
Darica
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Osmangazi Eczanesi
Darica
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
Altın Portakal’da tarihi buluşma
Altın Portakal’da tarihi buluşma
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.