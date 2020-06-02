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Kağızman Belediye Başkanı Yıldız, esnafı dinledi

KARS HABERLERİ  | 02.06.2020 12:36 | Son Güncelleme

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, zabıta ekipleri ile birlikte lokanta ve fırınlarda bir dizi incelenmelerde bulundu.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, zabıta ekipleri ile birlikte lokanta ve fırınlarda bir dizi incelenmelerde bulundu. Yıldız, esnafın sorunlarını dinledi.
Kağızman’ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’li başarılı Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, korona virüs nedeniyle kapalı olan ve 1 Haziran itibarı açılan lokanta, kahvehane, berber ve fırınlarda zabıta ekipleriyle birlikte bir takım incelemelerde bulunan Yıldız, kaldırımları işgal eden esnafları da uyardı.
Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, “Bizlerde belediye olarak düzenli aralıklarla ilçemizde bulunan işletmelerde halkın sağlıklı ve güvenli tüketimini sağlayacak denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Lokantalar, kahveler, berberler ve fırınları hijyen ve temizlik açısından kontrol ediyoruz. Kanunlar çerçevesinde kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunuyoruz” dedi.
Yıldız, “Denetimlerde mevzuata uygun bilgilendirme yapıyoruz, esnaflarımızın sıkıntılarını dinliyoruz ve çözüm noktasında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Özellikle son zamanlarda kaldırım işgalleri konusunda vatandaşlarımızdan oldukça şikayet aldık. Halkımızın bu konudaki rahatsızlığını giderebilmek, daha yaşanılabilir ve güzel bir Kağızman için de denetimler sırasında buna uymayan işletmelere gerekli bilgilendirmeyi yaptık” diye konuştu.
Öte yandan Başkan Yıldız, lokantalarda tüketime sunulan yemeklerin gıda mevzuatına uygunluğu ve insan sağlığını tehdit edip etmediği kontrol etti. Yıldız ayrıca, fırınlarda da ekmeklerin gramajı ve genel temizlik üzerine zabıta ekipleriyle birlikte denetim yaptı. Başkan Yıldız’ın denetimlere eşlik etmesi vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı.

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