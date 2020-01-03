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  4. Kahramanmaraş'ta korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Kahramanmaraş'ta korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 03.01.2020 23:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kalbinden ve boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ta korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Güneşli Mahallesi Şehit Özel Harekat Polisi İsrafil Kargı Parkı'nda yerde hareketsiz bir kişinin yattığını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veysel Tel'in (19), kalbinden ve boğazından bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin yaptığı incelemede cinayette kullanıldığı sanılan bıçaklar park içerisinde bulundu.

Görgü tanıklarının ifadesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek M.Y'yi (17) gözaltına aldı. Zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Cinayet Elbistan

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