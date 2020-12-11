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Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 11.12.2020 12:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Valisi Coşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Valilik makamında fotoğraflar hakkında bilgi alan Vali Coşkun, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu," spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası," haberde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Vali Coşkun, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve tercih yapmakta zorlandığını söyledi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların 2020 yılını en iyi şekilde anlattığını ifade eden Vali Coşkun, şunları kaydetti:

"Bütün Anadolu Ajansı ekibine teşekkür ediyorum. Malum bir pandemi sürecindeyiz ve süreç daha bitmedi. Bununla ilgili de güzel fotoğraflar vardı. Her kategori de güzeldi fotoğraflar ama haber kategorisinde biraz daha zorlandık. Pandemiden dolayı özellikle sağlık çalışanlarımızın yaşadığı zorlukları da ortaya koyan bir fotoğrafı tercih ettik."

Vali Coşkun, bu süreçte gerçekten canla başla çalışan sağlık çalışanları ve diğer kamu görevlilerine teşekkür ederek, tek temennilerinin yaşanan kötü günlerin biran önce son bulması olduğunu sözlerine ekledi.

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