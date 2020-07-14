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Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan 15 Temmuz şehidi Ergüven'in ailesine ziyaret

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 14.07.2020 14:27 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan 15 Temmuz şehidi Ergüven'in ailesine ziyaret

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polis memuru Niyazi Ergüven'in ailesini ziyaret etti.

Vali Coşkun, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan aileyi ziyaretinde, baba İsmet ve anne Saadet Ergüven'e sabır temennisinde bulundu.

Şehitlerin emaneti kıymetli ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu belirten Coşkun, şehit Ergüven'e Allah'tan rahmet, geride kalanlara hayırlı ömürler diledi.

Vali Coşkun, aileye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde misafir olan çocukların yaptığı, şehidin yağlı boya tablosu ile filografi tekniğiyle hazırlanan Türk bayrağını hediye etti.

Ziyarette, Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da hazır bulundu.

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