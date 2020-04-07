YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraşlı esnaftan polislere yastık, bayrak

Kahramanmaraşlı esnaftan polislere yastık, bayrak

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 07.04.2020 12:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir esnaf, korona virüs nedeniyle trafikte denetimi yapan polislere yastık ve bayrak hediye etti.Kahramanmaraş’ta mobilya sektöründe hizmet veren Adem Mağralı, 6 - 12 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle kentte görev yapan polislere sürpriz yaptı.

Kahramanmaraşlı esnaftan polislere yastık, bayrak

Kahramanmaraş’ta bir esnaf, korona virüs nedeniyle trafikte denetimi yapan polislere yastık ve bayrak hediye etti.
Kahramanmaraş’ta mobilya sektöründe hizmet veren Adem Mağralı, 6 - 12 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle kentte görev yapan polislere sürpriz yaptı. Mağralı, Trabzon Bulvarı’nda korona virüs tedbirleri kapsamında trafikte denetim yapan polislere Türk bayrağı, bir buket çiçek ve yastık hediye etti. Mağralı, "Bizler için gecesini gündüzüne katan polis teşkilatımızın 175’inci yıl dönümü kutlu olsun. Rahat uyumaları için onlara yastık hediye ettik. Sadece güvenlik için değil, şimdi de sağlığımız için sokaklarda olan polislerimizi unutmak istemedik" dedi.

Kahramanmaraşlı esnaftan polislere yastık, bayrak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Başkan Erdoğan’dan sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:38
Sabah
06:02
Öğle
12:39
İkindi
16:16
Akşam
19:07
Yatsı
20:25

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Aksüt Eczanesi
Onikisubat
Defne Eczanesi
Dulkadiroglu
Hürriyet Eczanesi
Onikisubat
Kaynar Eczanesi
Onikisubat
Magralı Eczanesi
Onikisubat
Sezal Eczanesi
Dulkadiroglu
Sönmez Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

Ethem Sancak: Bu Tefeci Bankaların Oyununa Gelmememiz Lazım

Ethem Sancak: Bu Tefeci Bankaların Oyununa Gelmememiz Lazım

AK Parti'den KALİDA’ya Ziyaret

AK Parti'den KALİDA’ya Ziyaret

Tarım işçileri kaza yaptı; 1 ölü, 51 yaralı

Tarım işçileri kaza yaptı; 1 ölü, 51 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.