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Kahramanmaraş'ta 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

20.09.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.U'nun kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş hırsızlık

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