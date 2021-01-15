Kahramanmaraş’ta 2 kişinin öldüğü duruşma Kırşehir’de devam ediyor

Kahramanmaraş’ta 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan 3’ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına Kırşehir’de devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar A.K, İ.K. ve E.K. bulundukları ceza infaz kurumu, tutuksuz yargılanan B.K, G.K, T.K. ve müştekiler R.K. ve T.B, ikamet ettikleri illerden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, mevcut hallerinin devamına karar verdiği sanıklar ve avukatlarının son savunmalarını yapmaları için duruşmayı 26 Şubat’a erteledi.

