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Kahramanmaraş’ta 3 günde 23 hırsız yakalandı

08.01.2021 23:48 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta 3 günde 23 hırsız yakalandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli hırsızlık olayları nedeniyle operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, 3 gün içinde 23 şüpheliyi yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahıslara yönelik sokaklarda kontrol yaparken hırsızlık olayına karışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kahramanmaraş’ta çeşitli hırsızlık olayları nedeniyle operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, 3 gün içinde 23 şüpheliyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahıslara yönelik sokaklarda kontrol yaparken hırsızlık olayına karışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Gece saat 02.20’de Duraklı Mahallesinde bir tekel bayiinin camını kırıp içerden alkol çalan Hasan E.(19) ve İbrahim E.’yi (20) içki şişeleriyle birlikte suçüstü yakaladı. Saat 07.00’de Sümer Mahallesinde otodan teyp çalan Emre Ö.(21) de teyp ile birlikte suçüstü yakalandı. Saat 04.00’te Bayazıtlı Mahallesi’ndeki bir otomobilden tamir malzemesi çalan Mustafa D. (30) sokakta dolaşırken yakalandı.
Gözaltına alınıp İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 4 şüpheli işlemleri sonrasında Adliyeye sevk edildi. 4 şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş’ta Polis Ekiplerinin hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla yoğun bir çalışma sürdürdüğü, son 3 gün içinde il merkezinde cadde sokaklarda yoğun denetim ve takiplerde, 1’i evden, 2’si işyerinden, 2’si otodan, 2’si motosiklet çakarken 7 hırsız çalıntı malzemelerle birlikte suçüstü yakalandığı, hırsızlıktan aranan 14 kişinin sokaklarda dolaşırken yakalandığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan 23 kişiden 15’inin tutuklandığı, 3 kişinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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