YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta 300 bin mavi kapak 10 engelliye tekerlekli sandalye oldu

Kahramanmaraş'ta 300 bin mavi kapak 10 engelliye tekerlekli sandalye oldu

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 31.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 300 bin mavi kapak 10 engelliye tekerlekli sandalye oldu

Kahramanmaraş'ta bir atık kağıt toplama fabrikasında, atıklar arasından çıkartılan 300 bin mavi kapakla 10 engelliye tekerlekli sandalye alındı.

Toplanan kapaklar, kentte bu tür yardım faaliyetleriyle tanınan Abdülkadir Gülmez aracılığıyla, ihtiyaç sahibi 10 engellinin tekerlekli sandalyeye kavuşmasını sağladı.

Fabrika içerisinde düzenlenen dağıtım programında tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Tekerlekli sandalyeleri alan engelli vatandaşlar ve engelli aileleri, emeği geçenlere teşekkür etti.

Projeye öncülük eden Abdülkadir Gülmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 engellinin sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, ''Burada önemli olan, insanların beyinleri engelli olmasın. Ayaklardaki, kollardaki birtakım sıkıntılar bir şekilde gider ama önemli olan insanların beyinde ve yüreğinde engel olmamasıdır." dedi.

Kahramanmaraş Kağıt Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Melek Gül de işletmede 3 yıllık çalışmayla atıklar arasından 300 bin mavi kapak topladıklarını belirtti.

Türkiye'de geri dönüşümde lider firmalardan biri olduklarını ifade eden Gül, "Şirket olarak biz zaten geri dönüşümün içerisindeyiz. Bugün de engelli kardeşlerimizin sevincine ortak olduk." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
17 yaşındaki gencin boğazını kesti!17 yaşındaki gencin boğazını kesti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
engellilere Mavi kapak Umut oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:30
Öğle
12:51
İkindi
15:36
Akşam
18:01
Yatsı
19:18

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Aslı Eczanesi
Dulkadiroglu
Esra Eczanesi
Dulkadiroglu
İrşad Eczanesi
Onikisubat
Simya Eczanesi
Onikisubat
Şimşek Eczanesi
Dulkadiroglu
Ülkü Eczanesi
Onikisubat
Asu Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Cüce çift iş istiyor

Cüce çift iş istiyor

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Kahramanmaraşlıların mezarlık ziyareti

Kahramanmaraş’ta Gaspçılara Operasyon

Kahramanmaraş’ta Gaspçılara Operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.