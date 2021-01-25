Kahramanmaraş’ta 35 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş çeşitli suçlardan aranması bulunan 60 kişiden 35’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 1 yıl ile 11 yıl arasında hapis cezası ile aranan 21 kişi, 1 yıl altında hapis cezası ile aranan 15 kişi ve hakkında diğer sebeplerden yakalama kararı bulunan 24 kişinin yakalanmasına yönelik kapsamlı operasyon yaptı. Çalışmalarda silahlı yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, resmi belgede sahtecilik, tehdit gibi çeşitli ceza ve suçlardan aranan 60 şahıs tespit edilip yakalandı.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 60 şüpheliden 35’i çıkarıldığı mahkemelerce tutuklandı.

