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Kahramanmaraş'ta 45 tarihi eser ele geçirildi

06.05.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 45 tarihi eser ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 37 sikke, 2 ok ucu, 1 yüzük ve 5 tarihi obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve Akçalar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, F.Y'nin Yumaklıcerit Mahallesi Deliklitaş mevkisinde dedektörle arama yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 37 sikke, 2 ok ucu ve 1 yüzük ile 5 tarihi obje ile kazı için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.Y. sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü.

Ele geçirilen tarihi eserlerin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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