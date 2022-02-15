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Kahramanmaraş'ta 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

15.02.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu.

Hayrullah Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir apartmanın 7. katında yaşayan 23 yaşındaki Cennet Müslim'in evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Müslim'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kadının cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Müslim'in epilepsi hastası ve 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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