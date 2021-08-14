Kahramanmaraş'ta ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yıldırımın isabet ettiği ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kırsal Altunelma Mahallesi'nde Yusuf Sertdemir'e ait besi ahırına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangında yaklaşık 30 ton arpa ve saman balyası da zarar gördü.



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