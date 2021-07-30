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Kahramanmaraş'ta aşılama çalışmaları meyvesini vermeye başladı

30.07.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz: - "Aşı ikna ekiplerimiz, hedef nüfusa yönelik çalışmalar yapmakta olup hiç aşı olmayan veya ikinci doz için günü gelen vatandaşlarımızı telefonla arayarak takibini yapıyor" - "Kendi sağlığımız, sevdiklerimizin sağlığı ve toplum sağlığı için Kovid-19 aşımızı ertelemeyelim, en kısa sürede yaptıralım"

İZZET MAZI - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında çok yüksek riskli illerin bulunduğu kırmızı kategorideki Kahramanmaraş, aşılama çalışmaları sayesinde yüksek riskli kentlerin yer aldığı turuncu kategoriye geçti.

İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, AA muhabirine, salgınla mücadelede valilik koordinesinde tüm kurumların cansiparane çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu noktada aşılama çalışmalarını çok önemsediklerini ve çalışmalarının kamu ve özel sağlık kuruluşlarında tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Öksüz, bunun yanında birçok mobil aşı noktası oluşturduklarını kaydetti.

Kentteki aşılama kampanyalarına ilginin her geçen gün artmasını hedeflediklerini aktaran Öksüz, şöyle devam etti:

"Aşı ikna ekiplerimiz, hedef nüfusa yönelik çalışmalar yapmakta olup hiç aşı olmayan veya ikinci doz için günü gelen vatandaşlarımızı telefonla arayarak takibini yapıyor. Vatandaşların aşıyla ilgili çekincelerini ortadan kaldırmasına yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Daha önce salgının başlarında 'Koronavirüs Danışma Hattı' olarak kurduğumuz çağrı merkezimizde şu anda hem Kovid-19 hastalarımıza hem de aşılama için bilgi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Salgının başından bu yana maske, mesafe ve temizlik için verilen yoğun çabalarımıza şimdi aşı çalışmalarını da eklemiş bulunuyoruz. Mobil aşı ekiplerimiz ilimizin en ücra köşelerine kadar giderek tüm mahallelerimizde aşılama çalışmalarını yürütmektedir."

Öksüz, sanayi sektörü ve alışveriş merkezlerine yönelik de çalışmalar gerçekleştirdiklerine işaret ederek bu kapsamda birçok işletmede mobil aşı ekipleri aracılığıyla aşılama yapıldığını aktardı.

- "Geleceğe sağlıkla bakabilmek için mutlaka aşımızı olalım"

Şu ana kadar şehirde 700 bin doz aşılama yapıldığını vurgulayan Öksüz, şöyle konuştu:

"Hedef nüfusumuzun yüzde 55'inden fazlası, en az bir doz aşısını yaptırmış durumda. Kendi sağlığımız, sevdiklerimizin sağlığı ve toplum sağlığı için Kovid-19 aşımızı ertelemeyelim, en kısa sürede yaptıralım. Hepimizin de bildiği üzere salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Salgınının sonunu getirmek ve geleceğe sağlıkla bakabilmek için vakit kaybetmeden mutlaka aşımızı olalım. Bizler sağlık camiası olarak aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın tüm birimlerimizle hizmetindeyiz. Salgının başından beri biz şunu öğrendik, biz bir bütünün parçalarıyız."

Özellikle, salgınla mücadelede tüm ekiplerin oldukça özverili çalıştığına dikkati çeken Öksüz, "Personelimiz bu süreçte cansiparane çalıştı. Uykusuz kaldı, enfeksiyona maruz kaldı. Bazen tekrar tekrar enfeksiyon geçirdi ama yine kaldığı yerden yoluna devam etti. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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