Kahramanmaraş'ta bağ evinde mahsur kalan 2 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, tavuk yemlemek için gittikleri bağ evinde kar nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Dereli Mahallesi'ndeki bağ evinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaştıkları bağ evindeki 2 kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.

Ekipler, kurtarılan kişileri mahalle merkezindeki araçlarına bıraktı.



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