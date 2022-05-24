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Kahramanmaraş'ta bahar etkinliği şehitlere saygı için iptal edildi

24.05.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta bahar etkinliği şehitlere saygı için iptal edildi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) 26 Mayıs tarihinde düzenlenmesi planlanan "Bahar Etkinliği" programının iptal edildiğini bildirdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan güvenlik güçlerine saygı için programın iptal edildiği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"TSK'nın bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü Pençe-Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada 5 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 2 askerimiz yaralanmıştır. Ülke ve millet olarak hepimizi derinden yaralayan bu elim hadise dolayısıyla üniversitemiz tarafından 26 Mayıs Perşembe günü düzenlenmesi planlanan 'Bahar Etkinliği' iptal edilmiştir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."

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Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 26 Mayıs Perşembe

İmsak
03:27
Sabah
05:09
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:50
Yatsı
21:24
Kahramanmaraş ECZANELER
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