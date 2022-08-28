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Kahramanmaraş'ta baraj gölüne giren 2 kardeş boğuldu

28.08.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta baraj gölüne giren 2 kardeş boğuldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde baraj gölüne giren 2 kardeş boğuldu.

Ailesiyle piknik yapmak için Gaziantep'ten Onikişubat ilçesindeki Menzelet Mesire Alanı'na gelen Halil İbrahim (21) ve İdris Özbir (25) kardeşler, Menzelet Barajı gölüne girdi.

Bir süre sonra çocuklarının gölde kaybolduğunu fark eden aile fertleri, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye, dalgıç ve AFAD ekipleri gölette arama gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

Kıyayı getirilen Özbir kardeşlerin cenazeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kahramanmaraş piknik boğulma gölet

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