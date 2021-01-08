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Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 40 kişi tutuklandı

08.01.2021 23:30 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 40 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 82 kişiden 40’ı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısları yakalamak için operasyon yaptı.

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 82 kişiden 40’ı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısları yakalamak için operasyon yaptı. Suçun azaltılması amacıyla, suça meyilli sabıkalı aranan şahısların yakalanması için çok sayıda adresi tespit eden polis ekipleri, hedef şahısları gizlendikleri adreslerde yakalamak için takip yaptı. Yüzlerce adrese çok sayıda polis ile baskın yapan polis, ard arda gözaltı yaptı. Adreslerde yakalanan şüphelilerden kimliksiz olanlar ve kimliğinden şüphe duyulanlar ayrıntılı parmak izi tetkikinden geçirilerek kimlikleri saptandı. Böylelikle polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 82 şahıs yakalandı.
Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 17 yıl 8 ay hapis cezası aranan Hamza T.’nin (25) de yakalandığı operasyonda, hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, silahla tehdit, gasp, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlardan 9 yıla kadar değişik miktarlarda hapis cezası ile aranan 39 kişi ve farklı suçlardan yakalama kararı ile aranan 42 kişi yakalandı.
Yakalanan 82 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 40’ı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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