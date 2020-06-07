YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta devrilen traktördeki tüfeğin ateş alması sonucu sürücü öldü

Kahramanmaraş'ta devrilen traktördeki tüfeğin ateş alması sonucu sürücü öldü

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 07.06.2020 21:32 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta devrilen traktördeki tüfeğin ateş alması sonucu sürücü öldü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, devrilen traktördeki av tüfeğinin ateş alması sonucu sürücünün yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Hacıveliuşağı Mahallesi'nde, Adem Türk (39) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi.

Bu sırada traktördeki av tüfeğinin ateş alması sonucu saçmalar, Türk'e isabet etti.

Ağır yaralanan Türk, 112 Acil Servis ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen Türk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERStriptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama! Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama!
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi

Kalp krizi geçiren kepçe operatörü, hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren kepçe operatörü, hayatını kaybetti

Uzungöl’de bisikleti ile dereye düşen kadın kurtarılamadı

Uzungöl’de bisikleti ile dereye düşen kadın kurtarılamadı

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Ücretsiz yerli tohum fideleri dağıtıldı

Ücretsiz yerli tohum fideleri dağıtıldı

Beylikdüzü’ne 5 yeni park müjdesi

Beylikdüzü’ne 5 yeni park müjdesi

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:18
Sabah
05:04
Öğle
12:36
İkindi
16:28
Akşam
19:58
Yatsı
21:36

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Avşaroğlu Eczanesi
Dulkadiroglu
Hilal Eczanesi
Onikisubat
Ihlamur Eczanesi
Onikisubat
Kaytan Eczanesi
Onikisubat
Ocak Eczanesi
Dulkadiroglu
Paksoy Eczanesi
Onikisubat
Yeni Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Örnek gösterilen bahçedeki armut fidanlarına zarar verdiler

Örnek gösterilen bahçedeki armut fidanlarına zarar verdiler

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

Kahramanmaraş'ta serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

Mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan kişi için ekipler seferber oldu

Mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan kişi için ekipler seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.