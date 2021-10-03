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Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı

03.10.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentte meydana gelen otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelilerinin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilçe genelinde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 akü, 2 motosiklet ve 2 motosiklete ait parçalar ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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