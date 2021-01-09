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Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama

09.01.2021 01:42 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama

Kahramanmaraş'ta hırsızlık iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinde iş yerinin camı kırılarak alkol ürünleri çalınması ve otomobillerden hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda alkol ürünleri çalan H.E. (20) ve İ.E. (20) ile otomobillerden hırsızlık yapan E.Ö. (21) ve M.D. (30) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, polis ekipleri kentteki hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde yapılan 3 günlük asayiş denetimlerinde 23 şüphelinin yakalandığı, zanlıların 15'inin tutuklandığı öğrenildi.

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