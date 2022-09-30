Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Arıtaş Mahallesi Göllüce mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Ekipler, kazıda kullanılan dedektör, kazma ve kürek gibi malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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