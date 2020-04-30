Kahramanmaraş'ta otomobiline silahlı saldırı düzenlenen kişi cam parçalarıyla yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir kişi, alacaklısının otomobiline düzenlediği silahlı saldırıda cam parçalarının sıçraması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun kuzey çevre yolu girişinde Derviş K'nin (30) bulunduğu araçtan, seyir halindeki 46 AJ 597 plakalı otomobile ateş edildi. Bu sırada araçta bulunan Mustafa G. (27), sıçrayan cam parçalarından yaralandı.

Arka camından ve bagaj kısmından isabet alan otomobilde hasar oluştu. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kısa sürede olayda kullandığı tüfekle yakalanan Derviş K'nin, alacak verecek meselesi yüzünden olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

