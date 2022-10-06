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Kahramanmaraş'ta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

06.10.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman ve Kahramanmaraş il jandarma komutanları ekipleri, Kahramanmaraş kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, toprağa gömülü patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemeleri buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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