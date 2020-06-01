Kahramanmaraş’ta restoranlarda 1 Haziran telaşı

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen restoran ve lokantalar müşteri kabulüne başladı.

Ülke genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 70 gündür kapalı olan restoran ve kafelerde hazırlıklar tamamlanarak 1 Haziran itibariyle hizmet vermeye başladı. Kentin önemli mekanlarından biri olan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Tesisleri ise müşterilerini kabulüne başladı. Personel maske ile çalışırken, gelen müşterilerin ateşi ölçülüp el dezenfektanı yapılıyor. Tesiste sosyal mesafeli oluşturulan masalarda oturan müşteriler ise normalleşmeye uyum sağlamaya çalışıyor.

Yaşanan süreç sonrası restoran ve kafelerin hijyenik ortamda hizmet vermeye başladığını söyleyen Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Dünya, pandemi nedeniyle zor bir süreç yaşadı. Cumhurbaşkanımızın açıklaması ile yeni kararlar alındı. Biz de 5 tane işletmemiz var. Bulunduğumuz yer ise kentimizin yüz akı olan kervanhan tesisidir. Bu alan 13 bin metrekare alanda yer alıyor ve alınan kararlar doğrultusunda çalışmamızı gün öncesinden yaptık. Masa aralıkları, personelin sağlığı ve gelen müşterilere alaka ile ilgili çalışmalarımızı yaptık. Diğer tesislerimize de de hijyen ortamını oluşturup sosyal mesafe ile masa aralığını ayarladık" diye konuştu.

Müşterilerden Hayri Nüsa Konuş, “Çok özlediğimiz kafe ve restoranlarımıza tekrardan geldik. Kervan da güzel bir havada çayımızı içiyoruz. Arkadaşımı da bekliyorum ve birlikte sosyal mesafemi koruyarak oturacağız” diye konuştu.

