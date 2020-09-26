Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanının darp edildiği iddiası

Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanını darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Afşin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişiyle temas ettiği değerlendirilen M.K. beraberindeki A.K. ile isminin İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirildiği iddiasıyla sağlık çalışanı B.T'yi darp etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

