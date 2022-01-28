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Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

28.01.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sahte banknotlarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte para olaylarına yönelik çalışma başlattı.

İl dışından Elbistan'a sahte para getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliler S.K. ve Y.A'nın içerisinde bulunduğu aracı kent girişinde durdurdu.

Araçtaki aramalarda, 50 liralık 357 sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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