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Kahramanmaraş'ta sarımsak hasadı başladı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 20.05.2020 15:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta sarımsak hasadı başladı

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kahramanmaraş'ta üreticiler hasada başladı.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Narlı Ovası'nda çiftçileri ziyaret edip birlikte hasat yaptı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Çetinkaya, kentte yetişen sarımsağın aroması, lezzeti ve diş büyüklüğü nedeniyle tercih gördüğünü söyledi.

Sarımsak üretiminin verimli başladığını ifade eden Çetinkaya, üreticilere bol kazançlı hasat dönemi diledi.

Çiftçi Müslüm Ergörmüş de yaş sarımsağın kilogramının tarlada 13-15 lira, kurusunun ise 20 liradan satıldığını belirterek, en çok Mersin, Adana, Ankara ve İstanbul'a ürün gönderdiklerini ifade etti.

Üretici Ferit Gözalıcı da hasadın verimli başladığını ve tarladan güzel ürün aldıklarını ifade etti.

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