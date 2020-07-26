YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta satışa sunulan 120 kilogramlık keçi alıcısını bekliyor

Kahramanmaraş'ta satışa sunulan 120 kilogramlık keçi alıcısını bekliyor

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 26.07.2020 16:50 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta satışa sunulan 120 kilogramlık keçi alıcısını bekliyor

Kahramanmaraş'ta satışa sunulan 120 kilogramlık kurbanlık keçi, 3 bin 500 liradan alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kentte hem kurban pazarlarında hem de besicilerin özel çiftliklerinde başlayan hareketlilik sürüyor. Küçükbaş hayvanların kilogramının 25 ila 28 liradan satıldığı kentte, büyükbaş hayvanlar ise kilogramı 22 ila 25 liradan satışa sunuluyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır besicilik yapan Selim Tümer ise kendi yaylasında 2 yıl besleyip büyüttüğü 120 kilogram ağırlığındaki keçisini, 3 bin 500 liradan satışa çıkarttı.

Küçükbaş hayvan besicisi Tümer, AA muhabirine, şu ana kadar 40'tan fazla hayvan sattığını söyledi.

Elinde bulunan 120 kiloluk keçilerden birisinin satıldığını diğerinin ise alıcısını beklediğini belirten Tümer, "Ben hayvanlarımı yaylada besleyerek bakıyorum ve etlerine güveniyorum. Bu yüzden sabit müşterilerim olduğu için pazarda satışa gitmiyorum. Bu hayvanı da ilk gelen alır." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gören şaşkına dönüyor! Klasik otomobilden karavan yaptı!Gören şaşkına dönüyor! Klasik otomobilden karavan yaptı!
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Trafik polisi taraftarlara 3’lü çektirdi

Tıp fakültesi için çalışmalar hız kazandı

Tıp fakültesi için çalışmalar hız kazandı

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti

CHP’li meclis üyesine sert tepki

CHP’li meclis üyesine sert tepki

Karaciğerin gizli düşmanlarının farkına varın

Karaciğerin gizli düşmanlarının farkına varın

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
03:46
Sabah
05:24
Öğle
12:44
İkindi
16:34
Akşam
19:53
Yatsı
21:25

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Akasya Eczanesi
Onikisubat
Çare Eczanesi
Onikisubat
Esra Eczanesi
Dulkadiroglu
Filiz Eczanesi
Onikisubat
Levent Eczanesi
Dulkadiroglu
Ortaseki Eczanesi
Onikisubat
Elif Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kahramanmaraş'ta yayaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta yayaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.