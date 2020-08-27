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Kahramanmaraş’ta scooterlı ulaşım dönemi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 27.08.2020 12:20 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi elektrikli scooterları hizmete sundu.Kısa mesafeli ulaşım aracı olan paylaşımlı elektrikli scooterlar, pandemi döneminde metropollerde oldukça sık kullanılan bir ulaşım aracı olmuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi elektrikli scooterları hizmete sundu.
Kısa mesafeli ulaşım aracı olan paylaşımlı elektrikli scooterlar, pandemi döneminde metropollerde oldukça sık kullanılan bir ulaşım aracı olmuştu. Büyükşehir Belediyesinin girişimleri sonucu şehre kazandırılan bu proje sayesinde vatandaşlar da artık elektrikli scooter hizmetinden yararlanabilecekler. Akıllı telefonlara yüklenecek uygulamayla kullanımına başlanacak elektrikli scooterlar kullanımı kolay, doğa dostu, eğlenceli ve ekonomik olarak şehrin sokaklarında günün her anında kullanılabilme özgürlüğünü de beraberinde sunuyor. Trafik derdini en aza indirecek elektrikli scooter projesi ile araçların kullanımının azalması ve park problemini de en aza indirilmesi amaçlanıyor.
Şehrin muhtelif yerlerinde kullanıcılarını bekleyen scooterlar şehir içerisinde trafik yoğunluğuna takılmadan güvenli, kolay ve keyifli ulaşım imkanıyla hizmete sunuldu.

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