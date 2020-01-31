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Kahramanmaraş'ta servis midibüsü devrildi: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 31.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta servis midibüsü devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bahattin Özdek (45) idaresindeki 46 E 1283 plakalı servis midibüsü, Cumhuriyet Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarpıp devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile midibüsteki Nurullah Kala 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Elbistan Işçi Servisi Trafik Kazası

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