YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Kahramanmaraş'ta site bahçesinde 23 Nisan etkinliği

Kahramanmaraş'ta site bahçesinde 23 Nisan etkinliği

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 22.04.2020 18:58 | Son Güncelleme

Gençlik Merkezi üyeleri çocuklara hediyeler dağıtarak, konser düzenledi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir sitenin bahçesinde, Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde çocuklar eğlendirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşamaları amacıyla Gençlik Merkezi ekibi harekete geçti.

Maarif Mahallesi'ndeki bir sitede düzenlen kutlama programında, sosyal mesafe kuralı uygulanarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çocuklara bayrak ve çeşitli hediyeler verildikten sonra düzenlenen konserde seslendirilen şarkılara balkonlardan eşlik edildi.

Gençlik Merkezi görevlilerinden Çiğdem Özbek, yaptığı açıklamada, 23 Nisan için etkinlik düzenledikleri belirterek, "İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, çocuklarımızın 23 Nisan coşkusundan geri kalmalarını istemedik." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Etkinlik Gençlik Merkezi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Soğuk hava kayısıyı vurdu

Nikahta korona virüs hassasiyeti

Nikahta korona virüs hassasiyeti

Posbıyık’tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Posbıyık’tan 8 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:13
Sabah
05:41
Öğle
12:36
İkindi
16:19
Akşam
19:21
Yatsı
20:43

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Annem Eczanesi
Onikisubat
Arzu Eczanesi
Onikisubat
Cansu Eczanesi
Dulkadiroglu
Murat Eczanesi
Onikisubat
Tekinşen Eczanesi
Onikisubat
Tuğba Eczanesi
Dulkadiroglu
Tuğba Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta kablo hırsızı 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta kablo hırsızı 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası

Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Tarım işçileri kaza yaptı; 1 ölü, 51 yaralı

Tarım işçileri kaza yaptı; 1 ölü, 51 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.