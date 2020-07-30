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Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 30.07.2020 15:34 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait sikke, anahtar, yüzük, metal toka, ok ucu gibi 34 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elinde tarihi eser olduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli 35 yaşındaki S.K'nin bulunduğu otomobili Pazarcık ilçesine bağlı Kızkapanlı Mahallesi yol ayrımında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, anahtar, yüzük, metal toka ve ok ucu gibi 34 obje ele geçirildi.

Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.

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