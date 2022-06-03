Kahramanmaraş'ta telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları 70 yaşındaki F.E'yi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Bu kapsamda şüphelilerin eşkal ve araçlarını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda Ö.B. (52) ve N.E'yi (54) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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